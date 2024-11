100 Jahre Verkehrsverein Niederbreitbach: Warum der Verein dem 1600-Seelen-Dorf so guttut

Der Verkehrsverein Niederbreitbach feiert am Samstag, 19. Oktober, ein ganz besonderes Jubiläum: Mit reichlich Wein wird auf sein 100-jähriges Bestehen angestoßen. Doch bevor die Feierlichkeiten beginnen, blickt die aktuelle Vereinsspitze auf die Anfänge zurück und wagt einen Blick in die Zukunft.

In den Goldenen Zwanziger Jahren, am 1. September 1924, ist der heutige Verkehrsverein Niederbreitbach gegründet worden. Finanziert hatte sich der damalige Verschönerungsverein Niederbreitbach über eine Kurtaxe. Das eingenommene Geld wurde wiederum in die Herrichtung von Wegen, das Aufstellen von Bänken und Schutzhütten sowie die Denkmalpflege investiert.