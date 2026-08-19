Jubiläum des Sportvereins 100 Jahre SV Rengsdorf: Kölner Ex-Profis feiern mit Jörg Niebergall 19.08.2026, 15:00 Uhr

i Die Oldies des SV Rengsdorf empfangen die Alt-Internationale des 1. FC Köln. Jörg Niebergall

Festwoche, Jubiläumsspiel und frisch erneuerter Kunstrasen: Der SV Rengsdorf wird 100 – Tradition, Ehrenamt und Nachwuchs stehen im Mittelpunkt. Ein Blick zurück und ein Ausblick, der Lust auf mehr macht.

Wenn ein Fußballverein 100 Jahre alt wird, darf die Feier ruhig etwas länger dauern als eine Halbzeit. Beim SV Rengsdorf hat man sich deshalb gleich für eine ganze Festwoche entschieden. Von Samstag, 22. August, bis Sonntag, 30. August, steht der Sportplatz am Tannenweg ganz im Zeichen des runden Geburtstags.







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