Einige Raritäten an Oldtimern gab es bei der ADAC Mittelrhein Classic zu sehen, die am Wochenende rund 75 Automobile unter anderem durch Isenburg, Kausen und Dierdorf führte.

Da freuten sich Fahrer und Zuschauer gleichermaßen: Im Rahmen der ADAC Mittelrhein Classic durchquerten viele Old- und Youngtimer auch den Kreis Neuwied. Nach dem Start in Bad Ems ging es von Bendorf aus durchs Saynbachtal über Isenburg nach Kausen und dann über Großmascheid, Giershofen, Dierdorf, Raubach und Steimel bis zum Alten Markt in Hachenburg. Auf der Strecke hatten sich immer wieder kleine Grüppchen versammelt, die sich das Spektakel nicht entgehen ließen und die Teilnehmer mit Applaus empfingen.

Die Kulturstadt Bad Ems mit ihrem historischen Flair bildete erneut den perfekten Rahmen für Start und Ziel. Rund 75 klassische Fahrzeuge, die mehr als 100 Jahre Automobilgeschichte repräsentieren, zeigten sich der Öffentlichkeit. Die Hälfte der teilnehmenden Fahrzeuge war älter als 45 Jahre, die ältesten Exemplare wahre Raritäten.

Kausen Durchfahrt! Jörg Niebergall Kausen Durchfahrt! Jörg Niebergall Kausen Durchfahrt! Jörg Niebergall Isenburg Durchfahrt Jörg Niebergall Isenburg Durchfahrt Jörg Niebergall Isenburg Durchfahrt Jörg Niebergall Isenburg Durchfahrt Jörg Niebergall Isenburg Durchfahrt Jörg Niebergall Giershofen Durchfahrt Jörg Niebergall Grossmaischeid Durchfahrt...Prüfung auf Parkplatz Jörg Niebergall Grossmaischeid Durchfahrt...Prüfung auf Parkplatz Jörg Niebergall Grossmaischeid Durchfahrt...Prüfung auf Parkplatz Jörg Niebergall Grossmaischeid Durchfahrt...Prüfung auf Parkplatz Jörg Niebergall Grossmaischeid Durchfahrt Jörg Niebergall Kausen Durchfahrt! Jörg Niebergall Kausen Durchfahrt! Jörg Niebergall 1 / 16

„Die ADAC Mittelrhein Classic 2025 verbindet Technik, Natur und Kultur auf einzigartige Weise“, betonte Jörg Hennig, Vorstand Sport des ADAC Mittelrhein. „Unsere sorgfältig ausgearbeitete Route ging dieses Mal durch romantische Täler, über sanfte Hügel und vorbei an historischen Sehenswürdigkeiten des Westerwaldes. Es ist eine Hommage an die Automobilgeschichte und die einzigartigen Schönheiten unserer Region.“

Die Veranstaltung bot zwei Wertungsklassen. In der sportlichen Klasse navigierten die Teilnehmer anhand von Chinesenzeichen (grafische Wegbeschreibung) im Bordbuch, während die touristische Klasse einem klassischen Kartenausschnitt folgte. Beide Routen versprachen eine reizvolle Fahrt durch abwechslungsreiche Landschaften.

Die Nachmittagsetappe brachte die Oldtimer über Orte wie Steinebach, Dreifelden und Linden zur Kaffeepause in Stahlhofen am Wiesensee. „Die Veranstaltung ist weit mehr als nur eine Fahrt durch unsere reizvolle Region“, so Hennig. „Sie ist ein Treffpunkt für Gleichgesinnte und ein Ausdruck unserer gemeinsamen Leidenschaft für das klassische Automobil. Wir freuen uns darauf, Sammler mit Hingabe, Fahrer mit Herz und Fans mit Begeisterung zu begrüßen.“