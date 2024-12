Geld in Treis-Karden gesammelt Zwölf Hütten für zwölf Familien in Kenia Dieter Junker 08.12.2024, 10:00 Uhr

i Eine kenianische Familie vor ihrer Hütte, die sie nun nutzen kann Franziskaner in Kenia/Petra Schi

Bessere Lebensbedingungen für arme Menschen in Kenia, dafür hat sich die Gruppe „Tautropfen“ engagiert. Beim Franziskusfest kam nun eine beachtliche Summe an Spenden zusammen.

Es ist eine stolze Summe, die am Ende zusammenkam: Mehr als 15.000 Euro an Spendengeldern konnten im Zusammenhang mit dem 32. Franziskusfest der Gruppe „Tautropfen“ gesammelt werden, die nun für menschenwürdigen Wohnraum für zwölf Familien in Kenia genutzt werden können.

