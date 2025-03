Zwölf Cochem-Zeller Betriebe 2024 insolvent

Es hat sich bereits abgezeichnet, nun ist es offiziell: Im vergangenen Jahr ist die Zahl Unternehmensinsolvenzen im Kreis gegenüber 2023, aber auch den Jahren zuvor erneut gestiegen. Allerdings sind die Verbraucherinsolvenzen gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Landesamtes für 2024, die nun in Bad Ems veröffentlicht wurden.

Nach diesen Zahlen stellten im Kreis Cochem-Zell im vergangenen Jahr zwölf Unternehmen einen Insolvenzantrag, das ist ein Drittel mehr als 2023, als es acht Unternehmensinsolvenzen gab. Im Jahr 2023 war es erstmals seit Jahren überhaupt im Kreis zu einem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen gekommen. 2021 und 2020 stellten im Kreis nur sieben Betriebe einen entsprechenden Antrag. 2022 gab es lediglich 1,4 Insolvenzen je 1000 Unternehmen. Dieser Wert stieg dann 2023 auf 2,8 je 1000 Unternehmen. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert nun bei 4,3 Insolvenzen je 1000 Unternehmen.

Bei Kreisvergleich rangiert Cochem-Zell im unteren Drittel

Im Land liegt Cochem-Zell damit allerdings weiterhin im unteren Drittel der Kreise bei der Häufigkeit von Unternehmensinsolvenzen. Lediglich sieben der 24 Kreise weisen hier einen niedrigeren Wert auf. Spitzenreiter ist der Westerwaldkreis mit 5,7 Insolvenzen je 1000 Unternehmen, den niedrigsten Wert hat der Kreis Alzey-Worms mit drei Insolvenzen je 1000 Unternehmen. In früheren Jahren wies Cochem-Zell unter den rheinland-pfälzischen Kreisen hier den niedrigsten Wert auf.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Rheinland-Pfalz ist im Jahr 2024 zum dritten Mal in Folge deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes stellten im vergangenen Jahr 861 Unternehmen einen Insolvenzantrag – gut 15 Prozent mehr als 2023 (747). Bereits in den beiden vorangegangenen Jahren hatte sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen um 25 Prozent (2023 zu 2022) beziehungsweise 17 Prozent (2022 zu 2021) erhöht.

Jedes Unternehmen bei Antragsstellung mit durchschnittlich 1,3 Millionen Euro verschuldet

Durch die beantragten Unternehmensinsolvenzen gerieten im vergangenen Jahr 8159 Arbeitsplätze in Gefahr; das waren etwa 32 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereits in 2023 stieg die Zahl der durch Insolvenzen gefährdeten Arbeitsplätze um knapp 60 Prozent. Das Gesamtvolumen der voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger ging um rund 16 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro zurück. Damit hatte jedes Unternehmen zum Zeitpunkt der Stellung des Insolvenzantrags durchschnittlich etwa 1,3 Millionen Euro Schulden.

Die meisten Insolvenzanträge stellten – wie in den Vorjahren – Unternehmen aus dem Baugewerbe (192 Anträge). Es folgten die Wirtschaftsabschnitte „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ mit 128 sowie „Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen“ mit 101 Fällen. Einen deutlichen Rückgang um 43 Prozent auf 25 Insolvenzanträge gab es im Wirtschaftsabschnitt „Sonstige persönliche Dienstleistungen“.

23 Verbraucherinsolvenzen anno 2024, zehn weniger als im Vorjahr

Ganz anders sieht das Bild bei den Verbraucherinsolvenzen auf. Hier verzeichnet der Kreis Cochem-Zell im vergangenen Jahr ganz entgegen dem Landestrend einen deutlichen Rückgang. Danach gab es hier 2024 insgesamt 23 Insolvenzen, zehn weniger als im Jahr zuvor. 2022 gab es in Cochem-Zell insgesamt 21 Verbraucherinsolvenzen.

Mit 3,7 Verbraucherinsolvenzen je 10.000 Einwohnern liegt der Kreis auch deutlich unter dem Landesschnitt der Kreise in Rheinland-Pfalz (6,3). 2023 lag dieser Wert im Kreis noch bei 5,9 Verbraucherinsolvenzen je 10.000 Einwohnern, 2022 waren es 3,4 Verbraucherinsolvenzen. Landesweit wiesen im vergangenen Jahr nur drei Kreise (Kusel, Rhein-Hunsrück-Kreis und Trier-Saarburg) einen niedrigeren Wert auf.

Insolvenzstatistik wichtiger „konjunktureller Spätindikator“

Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen lag 2024 in Rheinland-Pfalz um elf Prozent über der des Vorjahres und etwa fünf Prozent über dem Mittelwert der vergangenen zehn Jahre. Die Höhe der voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger lag 2024 mit 157 Millionen Euro gut acht Prozent über dem Mittelwert der vergangenen zehn Jahre.

Die monatliche Insolvenzstatistik gibt Auskunft über das Insolvenzgeschehen und ist damit ein wichtiger konjunktureller Spätindikator. Erhebungsbasis sind die Meldungen der Amtsgerichte über die beantragten Verfahren.

Sonderregelungen der Coronajahre sind zu berücksichtigen

Hinsichtlich des zeitlichen Vergleichs ist zu beachten, dass in den Jahren 2020 und 2021 Sonderregelungen galten. So war aufgrund der Corona-Pandemie die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen bis 30. April 2021 unter bestimmten Voraussetzungen ausgesetzt.