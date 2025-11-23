Zwischen Superhelden und Ja-Sagern bricht das Chaos aus

Manni Bühl ist ein klassischer Gutmensch. Aber ob ein Wahrsager einen Nein-Sager aus ihm machen kann, ist fraglich. Eines kriegt der aber hin: Dass bei „Auch Superhelden sind nur Menschen“ in der Knabenschule in Treis das blanke Chaos ausbricht.
Schon bevor am Adventskranz die erste Kerze brennt, zündet das Theaterensemble Treis auf der Kleinkunstbühne der örtlichen Knabenschule ein Feuerwerk an Gags. In dem Dreiakter „Auch Superhelden sind nur Menschen” (Hans Schimmel) übernimmt innerhalb nachbarschaftlicher Beziehungen das Chaos die Regie und zeigt höchst amüsant und ungehemmt auf, wie liebevoll Gutmenschen sein können – und wie gemein sie von anderen ausgenutzt werden.