Tradition an der Mosel Zwillinge unter der Krone: Bremms neue Weinmajestäten Thomas Esser 06.09.2026, 12:00 Uhr

i Beim 52. Bremmer Traditionsweinfest am Fuße des Calmont übernahm die neue Regentin Elisa die heimische Weinkrone von ihrer Vorgängerin Alina. Thomas Esser

Beim Weinfest am Fuße des Calmont hat Bremm sein neues weinroyales Dreigestirn gekrönt. Elisa Reiz übernimmt für drei Jahre das Amt der Weinkönigin – unterstützt wird sie von ihrer Zwillingsschwester Nele und Lina Theisen als Weinprinzessinnen.

Zum 52. Traditionsweinfest am Fuße des Calmont hat am vergangenen Wochenende im Moselort Bremm ein neues weinroyales Dreigestirn die Regentschaft übernommen. Demnach lösten Elisa Reiz, ihre Zwillingsschwester Nele Reiz sowie Lina Theisen die bisherigen Repräsentantinnen des heimischen Weines, Alina und Jana, in ihren Ehrenämtern ab.







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