Ermittlungen laufen Zweiter tödlicher Unfall: Wie gefährlich das Alftal ist Ursula Bartz 04.04.2026, 06:00 Uhr

i Auf der B49 kurz hinter Bausendorf kamen zwei Männer ums Leben. Ursula Bartz

Lange kam es zu keinen tödlichen Unfällen auf der B49 im Alftal. Nun haben innerhalb kurzer Zeit gleich drei Menschen ihr Leben dort verloren. Diese Risiken birgt die Strecke.

„Das kann doch nicht sein, zwei derart schlimme Unfälle in so kurzer Zeit ... Das ist tragisch.“ So beschreibt Rainer Schwind, Ortsbürgermeister von Kinderbeuern, den Gedanken, der vielen Menschen durch den Kopf gegangen ist, als sie vom zweiten tödlichen Unfall in diesem Frühjahr auf der B49 im Alftal erfuhren.







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