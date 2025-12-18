Sabrinas Küche in Cochem „Zwei weiße, ein Eierpunsch“: Ein Tag im Glühweinstand Nina Legler 18.12.2025, 10:20 Uhr

i Sabrina Rings ist in der Weihnachtszeit mit ihrem Glühweinstand auf dem Cochemer Weihnachtsmarkt zu finden. Nina Legler

Zwischen Eierpunsch, Currywurst und Weihnachtsliedern: Als Glühweinverkäuferin findet sich Sabrina Rings vier Wochen mitten im Geschehen des Weihnachtsmarktes in Cochem wieder. Wie herausfordernd ist der Alltag hinter dem Stand?

Im mit Tannenzweigen dekorierten Glühweinstand steigt einem der würzige Duft von Zimt, Nelke und Anis in die Nase. Sabrina Rings steht mit ihrer Weihnachtsmütze, verziert mit einem Band in Leopardenoptik, hinter der Theke. Mit ihren kurzen blonden Haaren, ihrer Brille und ihrem sympathischen Lächeln empfängt sie die Kunden, die gerne mal ihren zweiten oder auch dritten Glühwein bei ihr bestellen.







