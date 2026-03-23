Unfall bei Kaisersesch Zwei verletzte Frauen nach Frontalkollision Birgit Pielen 23.03.2026, 19:40 Uhr

i Die Polizei Cochem, zwei Rettungswagen, die Feuerwehr Kaisersesch und die Straßenmeisterei Cochem waren bei Kaisersesch im Einsatz. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Mit einem Kleinkind im Auto kollidierte eine Frau frontal mit einem anderem Fahrzeug. Die Landesstraße bei Kaisersesch war zeitweise voll gesperrt.

Am Montagnachmittag kam es kurz nach 16 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos bei Kaisersesch. Das meldet die Polizeiinspektion Cochem. Eine Frau, die gemeinsam mit ihrem Kleinkind auf der Landesstraße 98 unterwegs war und von Kaisersesch aus nach links auf die Autobahn 48 abbiegen wollte, dürfte die entgegenkommende Autofahrerin übersehen haben.







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