2025: Mosel, Eifel, Hunsrück Zwei schwere Schiffsunfälle auf der Mosel Dieter Junker 30.12.2025, 11:45 Uhr

i Die beschädigte Schleuse in St. Aldegund sorgt für Beeinträchtigungen auf der Mosel. Junker Dieter

Wie kann das passieren? Im Juli 2025 ereignen sich an einem Tag innerhalb von zwei Stunden gleich zwei schwere Schiffsunfälle auf der Mosel. Und wieder ist ein Schleusentor defekt.

Gleich zwei schwere Schiffsunfälle innerhalb von zwei Stunden sorgen im Juli 2025 für Beeinträchtigungen auf der Mosel. Ein Flusskreuzfahrtschiff rammt ein Schleusentor in St. Aldegund, als es in die Schleuse einfahren will, und ein anderes Fahrgastschiff stößt in Treis-Karden gegen die dortige Moselbrücke und beschädigt das Bauwerk.







