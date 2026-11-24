Auch wegen neuer gesetzlicher Erfordernisse müssen die beiden Grundschulen Bruttig-Fankel und Cochem-Dohr erweitert werden. Der Verbandsgemeinderat Cochem hat dafür sein Plazet gegeben.

Grünes Licht für die Errichtung von weiteren Räumlichkeiten an gleich zwei Schulen hat der Verbandsgemeinderat Cochem in seiner Sitzung in Faid gegeben: zum einen an der Grundschule in Bruttig-Fankel, zum anderen an der Grundschule Cochem-Dohr.

An der Grundschule Bruttig-Fankel, die derzeit von 89 Kindern besucht wird, muss die Mittagsverpflegung neu strukturiert werden.