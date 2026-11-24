Auch wegen neuer gesetzlicher Erfordernisse müssen die beiden Grundschulen Bruttig-Fankel und Cochem-Dohr erweitert werden. Der Verbandsgemeinderat Cochem hat dafür sein Plazet gegeben.
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Grünes Licht für die Errichtung von weiteren Räumlichkeiten an gleich zwei Schulen hat der Verbandsgemeinderat Cochem in seiner Sitzung in Faid gegeben: zum einen an der Grundschule in Bruttig-Fankel, zum anderen an der Grundschule Cochem-Dohr. An der Grundschule Bruttig-Fankel, die derzeit von 89 Kindern besucht wird, muss die Mittagsverpflegung neu strukturiert werden.