Das dürfte erneut ein spannender Wahlabend werden: Am 28. September entscheidet sich endgültig, wer künftig als Bürgermeister an der Spitze der Verbandsgemeinde Ulmen sein wird. Wird es vielleicht zum ersten Mal eine Frau sein?

Die Entscheidung ist vertagt: Bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Ulmen konnte keiner der drei Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erringen. In drei Wochen wird es daher zu einer Stichwahl zwischen der CDU-Kandidatin Sandra Hendges-Steffens und dem Wollmerather Ortsbürgermeister Ulrich Laux kommen.

Es war ein spannender Wahlabend, den Ulmen erlebte. Kurze Zeit sah es aus, als könnte Sandra Hendges-Steffens schon im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit erreichen. Zwischenzeitlich kam sie bei den Ergebnissen auf mehr als 50 Prozent. Doch am Ende fehlten ihr keine 100 Stimmen zur absoluten Mehrheit. „Ich freue mich über das Ergebnis, auch wenn mich ich natürlich über wenige Prozentpunkte noch mehr gefreut hätte“, meinte Sandra Hendges-Steffens in einer ersten Stellungnahme.

Ebenso spannend verlief auch der Kampf um den zweiten Platz. Hier hatte lange Ulrich Laux lange die Nase vorn, doch je länger der Wahlabend dauerte und je mehr Ergebnisse eintrafen, umso knapper wurde der Vorsprung auf Berthold Schäfer, den dritten Bewerber. Am Ende gaben 25 Stimmen den Ausschlag zugunsten des Wollmerather Ortschefs, der damit nun am Sonntag, 28. September, in die Stichwahl einzieht.

„Ich hatte insgesamt ein knapperes Ergebnis erwartet bei drei Kandidaten, aber ich bin froh, dass ich nun in der Stichwahl bin. Jetzt geht es wieder von vorne los und in den nächsten drei Wochen werde ich für meine Wahl werben“, erklärte Ulrich Laux, nachdem das Ergebnis feststand. Und er betonte auch: „Ich freue mich jedenfalls über das Ergebnis. Jetzt geht der Wahlkampf weiter.“

Durchaus enttäuscht zeigte sich Berthold Schäfer. „So sind Wahlen. Also alles gut. Ich habe alles getan für ein gutes Wahlergebnis“, meinte er am Wahlabend. Es seien 15 sehr intensive Wochen gewesen, die er nicht bereue. „Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass die CDU-Kandidatin so stark abschneidet. Ich hatte insgesamt ein knapperes Ergebnis erwartet“, sagte er und fügte nach der ersten Enttäuschung hinzu: „Das Leben geht weiter.“

Berthold Schäfer konnte in keiner der 16 Ortsgemeinden die meisten Stimmen gewinnen. Sein bestes Ergebnis mit 39,7 Prozent holte er in seiner Heimatgemeinde Alflen, wo er auch Ortsbürgermeister ist. Doch dies reichte auch hier nur für den zweiten Platz hinter Sandra Hendges-Steffens. Ebenso auf dem zweiten Platz landete er in Auderath (33,7 Prozent), in Filz und in der Stadt Ulmen (32 Prozent). In Kliding gab es für ihn nur 1,8 Prozent, in Wollmerath 5,1 Prozent.

In zwei Gemeinden gab es für Ulrich Laux, der auch der Vorsitzende der CDU in der VG Ulmen ist, bei der Bürgermeisterwahl aber als Einzelbewerber antritt, die meisten Stimmen. Das beste Ergebnis gab es in seiner Heimatgemeinde Wollmerath mit 71,5 Prozent, in Filz erhielt er 61,2 Prozent. In Beuren und in Kliding kam er lediglich auf 10 Prozent, in Urschmitt auf 18,5 Prozent.

In Wagenhausen gab es dagegen ein Patt zwischen Ulrich Laux und Sandra Hendges-Steffens. Beide erhielten hier 43,6 Prozent. Ansonsten hatte die CDU-Kandidatin in den meisten Gemeinden die Nase vorn. Ihr besten Ergebnisse holte sie in Kliding mit 87,6 Prozent sowie in ihrer Heimatgemeinde Beuren, wo sie auch Ortsbürgermeisterin ist, mit 85,7 Prozent. In weiteren drei Gemeinden – Gevenich (58,3 Prozent), Urschmitt (64,1 Prozent) und Weiler (51,4 Pozent) – schaffte sie die absolute Mehrheit. Aber auch in den großen Gemeinden Ulmen (44,7 Prozent), Lutzerath (38 Prozent) und Büchel (45,7 Prozent) landete sie auf dem ersten Platz.

Die Wahl hat viele Bürger in der Verbandsgemeinde Ulmen mobilisiert. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,9 Prozent.

„Das war eine wirklich spannende Wahl“, meinte der amtierende VG-Bürgermeister Alfred Steimers (CDU) zum Wahlergebnis. Er sei angesichts der Kandidatin und der Kandidaten von einem knapperen Ergebnis ausgegangen, aber nun würde in der Stichwahl die Entscheidung fallen. „Und vielleicht wird das auch wieder ein spannender Wahlabend.“