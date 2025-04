In der VG Ulmen und in der VG Cochem enden die Amtszeiten von Wolfgang Lambertz und Alfred Steimers. Die vorgeschlagenen Wahltermine sind der 7. September in Ulmen und der 28. September in Cochem.

In diesem Jahr wird es noch zu zwei Bürgermeisterwahlen kommen, da die Amtszeiten von Wolfgang Lambertz in der Verbandsgemeinde Cochem und die von Alfred Steimers in der Verbandsgemeinde Ulmen enden. Vorgeschlagen sind für die Wahltermine der 7. September in Ulmen und der 28. September in Cochem.

In Ulmen endet die Amtszeit von Bürgermeister Alfred Steimers am 31. Dezember. Er tritt dann in den Ruhestand. Da die Wahl frühestens neun und spätestens drei Monate vor Freiwerden der Stelle durchzuführen ist, kommt hier eine Wahl am 7. September infrage. Eine mögliche Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen würde dann am 28. September stattfinden.

Eine gemeinsame Wahl der beiden Bürgermeister war nicht möglich

Sollte in Ulmen eine Stichwahl stattfinden, würde sie mit dem Wahltermin in der Verbandsgemeinde Cochem zusammenfallen. Hier hat sich der VG-Rat für den 28. September, dem ursprünglich geplanten Termin der Bundestagswahl, ausgesprochen. Eine mögliche Stichwahl wäre hier für den 19. Oktober vorgesehen. Die Amtszeit von Wolfgang Lambertz endet am 28. Februar 2026.

Aufgrund der vorgegebenen Fristen war eine gemeinsame Wahl der beiden Bürgermeister nicht möglich, da aufgrund des Amtsendes von Alfred Steimers zum Jahresende die Stichwahl nicht mehr in die gesetzlichen Vorgaben gepasst hätte, die für die Wahl in Cochem vorgegeben sind. Daher wird es nun zwei getrennte Urwahlen im Kreis Cochem-Zell geben. Die Wahltermine werden durch die Kreisverwaltung aufgrund der Vorschläge der Verbandsgemeinderäte festgelegt, wobei davon auszugehen ist, dass der Kreis hier den Empfehlungen folgen wird.

Dienstältester VG-Chef geht in den Ruhestand

Alfred Steimers (CDU) ist seit dem 1. Januar 2010 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen und damit dienstältester VG-Chef im Kreis. Er wurde zuletzt am 24. September 2017 mit einer deutlichen Mehrheit von 83,6 Prozent in diesem Amt bestätigt. Nun tritt er seinen Ruhestand an. Damit wird die Verbandsgemeinde auf jeden Fall eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister erhalten. Bisher stellte hier die CDU immer die Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Wolfgang Lambertz ist seit dem 1. März 2018 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem. Der CDU-Politiker, der allerdings als unabhängiger Kandidat bei seiner Wahl vor sieben Jahren angetreten war, setzte sich damals in einer Stichwahl mit 68,2 Prozent durch. Im ersten Wahlgang waren fünf Kandidaten angetreten. Wolfgang Lambertz könnte erneut für dieses Amt kandidieren, möglicherweise werden aber auch hier wiederum andere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen. Hier können ab August entsprechende Kandidaturen angemeldet werden.