Skippy, Mathilda und Flip – so heißen die neuen, niedlichen Bewohner des Wild- und Freizeitparks Klotten. Wie die exotischen Beuteltiere in der neuen Umgebung zurechtkommen – und welche alteingesessenen Nachbarn ganz und gar nicht begeistert waren.
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Was hoppelt denn da? Drei kleine, flauschige Tiere, die wie eine Mischung aus Miniaturkänguru und Hase aussehen. Seit rund zwei Monaten können die Besucher des Wild- und Freizeitparks Klotten die exotischen neuen Bewohner bestaunen, die ursprünglich aus Australien stammen.