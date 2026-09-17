Skippy, Mathilda und Flip
Zuwachs im Klottipark: Drei Wallabys sind eingezogen
Der Wild- und Freizeitpark Klotten hat neue, niedliche Bewohner. Die Wallabys Skippy, Mathilda und Flip haben sich gut in ihrem
Der Wild- und Freizeitpark Klotten hat neue, niedliche Bewohner. Die Wallabys Skippy, Mathilda und Flip haben sich gut in ihrem neuen Zuhause eingelebt und ziehen jede Menge neugierige Besucher an.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Skippy, Mathilda und Flip – so heißen die neuen, niedlichen Bewohner des Wild- und Freizeitparks Klotten. Wie die exotischen Beuteltiere in der neuen Umgebung zurechtkommen – und welche alteingesessenen Nachbarn ganz und gar nicht begeistert waren. 

Lesezeit 3 Minuten
Was hoppelt denn da? Drei kleine, flauschige Tiere, die wie eine Mischung aus Miniaturkänguru und Hase aussehen. Seit rund zwei Monaten können die Besucher des Wild- und Freizeitparks Klotten die exotischen neuen Bewohner bestaunen, die ursprünglich aus Australien stammen.
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