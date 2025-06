Für die Meisericher geht derzeit ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Ihre Kirche im Dorf wird derzeit grundlegend saniert. Das mehr als 500 Jahre alte Gotteshaus hat große Schäden am Dachstuhl, auch die Fassade bröckelt ab, im Mauerwerk sind Schäden erkennbar. Vor drei Jahren musste wegen drohender Einsturzgefahr die Kirche geschlossen werden.

„Wir sind froh, dass es nun endlich losgeht und die Sanierung vorangeht“, so Hubert Willems aus Meiserich, der dem Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde angehört. Die Kirche sei seit 500 Jahren ein wichtiger Ort für die Menschen im Dorf, viele würden etliche Erinnerungen mit dem Gotteshaus verbinden. „Darum beteiligen sich auch viele Menschen aus Meiserich an dieser Sanierung, helfen mit, packen an oder unterstützen die Arbeiten mit Spenden“, freut er sich.

i Die Kirche in Meiserich ist eingerüstet, die Sanierungsarbeiten haben begonnen. Doch wie geht es voran? Junker Dieter

Dachstuhl muss verstärkt und zum Teil erneuert werden

Im Februar hatten die Sanierungsarbeiten begonnen. In Eigenleistung räumten viele Meisericher den Innenraum der Kirche aus, um ihn für die Arbeiten vorzubereiten. Das Gestühl kam in einen Lagerraum im Eifel-Maar-Park, einige fanden auch Unterschlupf bei Stadtbürgermeister Thomas Kerpen. Die Orgel wurde abgebaut, die Pfeifen kamen zu einem Orgelbauer in der Vulkaneifel. Im März schließlich wurde im Innenraum das Gerüst aufgestellt, um die Decke abzustützen, aber später auch für die Innenarbeiten vorbereitet zu sein.

Aktuell erfolgt die Sicherung des brüchigen Gebälks sowie die Entfernung des Beton-Estrichs zwischen den Holzbalken. „Das ist handwerklich herausfordernd und auch zeitaufwendig“, so Hans-Joachim Lui von Berdi-Bau. Aufgrund der schweren Schäden muss der Dachstuhl verstärkt und auch zum Teil erneuert werden.

„Das ist handwerklich herausfordernd und auch zeitaufwendig.“

Hans-Joachim Lui von Berdi-Bau zur Dachstuhlsanierung in der Meisericher Kirche St. Anna

Rund 430.000 Euro wird die Sanierung kosten. Das Bistum Trier sowie die Stiftung Denkmalschutz beteiligen sich an dem Projekt (RZ berichtete). Vom Bistum gibt es etwa 238.000 Euro, von der Stiftung 50.000 Euro. „Aber wir haben auch schon viele Spenden erhalten“, freut sich Pater Christoph Kübler (scj), der Leitende Pfarrer der Pfarrei Hl. Elisabeth Zwischen Endert und Üß, zu der Meiserich gehört. Dies zeige, wie wichtig diese Kirche für die Menschen vor Ort sei, unterstreicht der Pfarrer.

Allerdings muss ein Teil der Kosten dennoch von der Kirchengemeinde selbst aufgebracht werden. Doch auch das Team für die Renovierung der St.-Anna-Kirche in Meiserich will hier die Pfarrei bei der Finanzierung der restlichen Kosten tatkräftig unterstützen. Immer wieder gab es Veranstaltungen oder Aktionen, der Erlös des Patronatsfests im Bürgerhaus war für die Sanierung gedacht, an Fronleichnam wird nach der Prozession in Ulmen Kuchen zum Mitnehmen im Pfarrsaal in Ulmen angeboten, wobei der Erlös ebenfalls für die Renovierung vorgesehen ist.

i Die Kirche in Meiserich ist eingerüstet, die Sanierungsarbeiten haben begonnen. Doch wie geht es voran? Junker Dieter

„Dieses Gotteshaus ist ein Stück Heimat für uns.“

Hubert Willems

Ende des Jahres sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein, danach soll die Kirche wieder eingeweiht werden und für die Nutzung zur Verfügung stehen. Und darauf freuen sich die Meisericher schon jetzt: „Dieses Gotteshaus ist ein Stück Heimat für uns“, so Hubert Willems.

Die Kirchengemeinde freut sich weiterhin über Spenden für die Renovierung. Spenden können auf das Konto der katholischen Pfarrgemeinde Hl. Elisabeth Zwischen Endert und Üß bei der Pax-Bank (IBAN DE18 3706 0193 3004 1770 01) eingezahlt werden. Als Verwendungszweck ist „Renovierung St. Anna Kirche Meiserich“ anzugeben, Spendenquittungen gibt es über das Pfarrbüro.

Hintergrund: Kirche St. Anna in Meiserich

Schon im 14. Jahrhundert gab es in Meiserich ein kleines Bethaus. 1521 wurde die Kapelle abgerissen und am gleichen Ort eine neue Kapelle im spätgotischen Stil erbaut. Die Stiftungsurkunde stellte der Vikar des Kölner Erzbischofs am 10. Oktober 1521 aus, da bis zur Säkularisation Meiserich zum Eifeldekanat im Erzbistum Köln gehörte. Die Kirche war bis ins 19. Jahrhundert hinein beliebter Wallfahrtsort. Mitte des 18. Jahrhunderts war die Kapelle renovierungsbedürftig, 1793 wurde die Kirche ausgebaut und erhielt ihr heutiges Aussehen. Reste der ursprünglichen Kapelle sind noch erkennbar. Kunsthistorisch wertvoll ist im Innern der Kirche der Hauptaltar aus dem 17. Jahrhundert sowie der Altarsockel aus dem späten 16. Jahrhundert. Daneben ist in der Kirche ein Prozessionskreuz aus dem 17. Jahrhundert zu sehen, ebenso eine Holzfigur des Heiligen Wendelinus aus dem 18. Jahrhundert und zwei Figuren aus dem 16. Jahrhundert, die den Heiligen Antonius Eremit und Papst Kornelius darstellen. dj