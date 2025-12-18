Zum dritten Advent Zur Dorfweihnacht wird es festlich in Lieg Heinz Kugel 18.12.2025, 11:45 Uhr

i Sogar Fred Zilles aus Mörsdorf lässt sich bei der Lieger Dorfweihnacht als Leierkastenmann sehen - und natürlich hören. Heinz Kugel

Zusammen den dritten Advent feiern: Das machte man in Lieg bei der Dorfweihnacht. Die Erlöse aus der Veranstaltung gehen an die Grundschule und den Kindergarten des Hunsrückortes. Das stand auf dem Programm.

Die Dorfweihnacht rund um die alte Kirche St. Goar in Lieg gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der adventlichen Vorbereitungen in der Hunsrückgemeinde. Es klingt nach altem Brauchtum, nach Schnee, Schlittenfahren, nach frisch gebackenen duftenden Zuckerplätzchen und nach Marzipan und Tannengrün.







