Die „Läwaklies“ sind auf der Kirmes in Karden an der Mosel heiß begehrt. Und dass man sie gemeinsam isst, ist schon viele Jahrzehnte Tradition. In diesem Jahr standen die Leberklöße mit Specksoße besonders im Fokus.
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Die traditionelle Kirmes in Karden kann unter den Kirchweihfesten in der Region gleich mit zwei Besonderheiten als Alleinstellungsmerkmal aufwarten: Zum einen feiert man in dem Ortsteil links der Mosel trotz des offiziellen Schutzpatrons St. Castor eine Rochus-Kirmes.