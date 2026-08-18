Kirmes in Karden
Zum Jubiläum gibts in Karden einen Kloß mehr für jeden
Das Kardener Kirmesgericht "Läwaklies" mit Specksoße und Sauerkraut feierte nach 1966 in diesem Jahr sein 60. Ausgabejubiläum.
Das Kardener Kirmesgericht "Läwaklies" mit Specksoße und Sauerkraut feierte nach 1966 in diesem Jahr sein 60. Ausgabejubiläum.
Thomas Esser

Die „Läwaklies“ sind auf der Kirmes in Karden an der Mosel heiß begehrt. Und dass man sie gemeinsam isst, ist schon viele Jahrzehnte Tradition. In diesem Jahr standen die Leberklöße mit Specksoße besonders im Fokus.

Lesezeit 1 Minute
Die traditionelle Kirmes in Karden kann unter den Kirchweihfesten in der Region gleich mit zwei Besonderheiten als Alleinstellungsmerkmal aufwarten: Zum einen feiert man in dem Ortsteil links der Mosel trotz des offiziellen Schutzpatrons St. Castor eine Rochus-Kirmes.
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