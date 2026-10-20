„Maxime Mosel goes Gastro“ Zum Duell gibt’s was Leckeres aus der Küche Thomas Brost 20.10.2026, 11:00 Uhr

i Kulinarische Leckerbissen wie hier bei den Brüdern Knebel in Winningen verheißt "Maxime Mosel goes Gastro" im November. Rico Rossival (Archivfoto)

Ein neues Format hat im Vorjahr großen Anklang gefunden: „Maxime Mosel goes Gastro“. Weingüter von Mosel und Saar duellieren sich mit Weingütern aus Rheinhessen – dazu wird ein exquisites Menü serviert. Im November gibt es 23 Veranstaltungen.

Sie bewegen sich auf einem feinen Weg der Wein-Philosophie, stellen die Qualitätspyramide in den Mittelpunkt ihres Handels – und sie geizen nicht mit außergewöhnlichen Events: die Mitglieder von Maxime Herkunft Mosel. Damit der triste Monat November heller strahlt, hat sich Maxime Herkunft zum zweiten Mal einem besonderen Konzept verschrieben: „Maxime Herkunft goes Gastro“.







Artikel teilen

Artikel teilen