„Maxime Mosel goes Gastro“
Zum Duell gibt’s was Leckeres aus der Küche
Kulinarische Leckerbissen wie hier bei den Brüdern Knebel in Winningen verheißt "Maxime Mosel goes Gastro" im November.
Kulinarische Leckerbissen wie hier bei den Brüdern Knebel in Winningen verheißt "Maxime Mosel goes Gastro" im November.
Rico Rossival (Archivfoto)

Ein neues Format hat im Vorjahr großen Anklang gefunden: „Maxime Mosel goes Gastro“. Weingüter von Mosel und Saar duellieren sich mit Weingütern aus Rheinhessen – dazu wird ein exquisites Menü serviert. Im November gibt es 23 Veranstaltungen.

Lesezeit 3 Minuten
Sie bewegen sich auf einem feinen Weg der Wein-Philosophie, stellen die Qualitätspyramide in den Mittelpunkt ihres Handels – und sie geizen nicht mit außergewöhnlichen Events: die Mitglieder von Maxime Herkunft Mosel. Damit der triste Monat November heller strahlt, hat sich Maxime Herkunft zum zweiten Mal einem besonderen Konzept verschrieben: „Maxime Herkunft goes Gastro“.
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Kreis Cochem-ZellGastronomie

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