Im Wald bei Longkamp Zum Besuch beim Eremiten 20.05.2026, 18:00 Uhr

i Friedmunt Sonnemann lebt seit 36 Jahren im Wald bei Longkamp. TV/Sybille Schönhofen

Friedmunt Sonnemanns Leben ist eine Geschichte vom Verzicht. Der Aussteiger lebt seit fast vier Jahrzehnten ohne Strom, Wasser und Bequemlichkeiten im Wald. Wir haben ihn besucht.

Wer hinter den Zaun aufs Gelände der „Königsfarm“ im Wald bei Longkamp will, muss zwei Dinge beachten: Handy aus und nicht rauchen. Damit ist es den wenigen Menschen, die hier leben, wirklich ernst. Sie fürchten krankmachende Einflüsse. Wie den Mobilfunk betrachten sie auch synthetische Duftstoffe als „Zeitbombe“, sagt Friedmunt Sonnemann.







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