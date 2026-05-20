Im Wald bei Longkamp
Zum Besuch beim Eremiten
Friedmunt Sonnemann lebt seit 36 Jahren im Wald bei Longkamp.
Friedmunt Sonnemann lebt seit 36 Jahren im Wald bei Longkamp.
TV/Sybille Schönhofen

Friedmunt Sonnemanns Leben ist eine Geschichte vom Verzicht. Der Aussteiger lebt seit fast vier Jahrzehnten ohne Strom, Wasser und Bequemlichkeiten im Wald. Wir haben ihn besucht.

Lesezeit 7 Minuten
Wer hinter den Zaun aufs Gelände der „Königsfarm“ im Wald bei Longkamp will, muss zwei Dinge beachten: Handy aus und nicht rauchen. Damit ist es den wenigen Menschen, die hier leben, wirklich ernst. Sie fürchten krankmachende Einflüsse. Wie den Mobilfunk betrachten sie auch synthetische Duftstoffe als „Zeitbombe“, sagt Friedmunt Sonnemann.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren