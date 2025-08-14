Während Marco Polo Ende des 13. Jahrhunderts die Mongolei bereiste, taucht 1275 in alten Dokumenten erstmals der Ortsname Briedern auf. Daher wird am Wochenende nicht nur das Weinfest, sondern auch das 750-jährige Bestehen der Ortsgemeinde gefeiert.

Eingebettet zwischen steilen Weinbergen und der fließenden Mosel feiert das beschauliche Briedern ein ganz besonderes Jubiläum: 750 Jahre Ortsgeschichte – und das in Verbindung mit dem alljährlichen Weinfest. Der Lage der Ortschaft prägt gleichzeitig die Kultur des Dorfes. Die Steilhänge begünstigen den historischen Weinanbau, der Fluss die erfolgreiche Zeit der Schiffsbauer. Bis heute spielen Schiffe und Winzer eine Rolle, wenngleich sich seit dem Jahr 1275 eine Menge gewandelt hat.

Um die Gründung von Briedern ranken sich viele Mythen. So erzählt man sich im Dorf, zwei Mönche hätten sich hier einst niedergelassen und einen alten Wehrturm zum heutigen Servatiuskirchturm umgebaut. Der Ortsname soll aus dem Mittelfränkischen stammen. „Briedern“ bedeutet demnach „Brüder“ – angelehnt an die beiden Mönche.

Wieso in Briedern „gedengelt“ wird

Diese Geschichte fasziniert auch Andreas Pisanu, Mitorganisator des Weinfestes und erster Beigeordneter der Gemeinde. In Vorbereitung auf das Jubiläum hat er sich tief in die Geschichte des Ortes eingegraben, ist für die Recherche von Tür zu Tür gelaufen, sammelte historische Fotos und Geschichten. Er hat sich mit dem Bürgermeister ausgetauscht, alte Schränke und Schulchroniken durchstöbert: „Ich bin auf den Speicher der alten Schule gestiegen. Ursprünglich wollte ich dort spaßeshalber meine Tochter erschrecken, erzählt Pisanu schmunzelnd. „Aber dann habe ich dort plötzlich eine uralte Säge entdeckt“.

Der erste Beigeordnete sammelt überlieferte Geschichten, manche reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. 1595 soll der Räuber Langhaar versucht haben, Briedern während der Dorfkirmes zu überfallen. Doch die Dorfbewohner sollen sich gewehrt und den Einbrecher so in die Flucht geschlagen haben. Seit vielen Generationen erinnert man sich auf der Kirmes mit Böllerschüssen und Glockenläuten an diese Erzählung. Daher wird an diesem Sonntag zur Morgenstunde „gedengelt“, also die Glocken in der Kirche rhythmisch geläutet, während die Freiwillige Feuerwehr parallel zwei Böllerschüsse aus einer Kanone am Moselufer abfeuern. Die Kanonen werden zu diesem Anlass mit speziellem Böllerpulver befüllt – spätestens dann dürfte wohl jeder Briederner wach sein.

i Die Familie Arnoldi auf einem Familenausflug durch die Briederner Weinberge Privatarchiv - Marcus Arnoldi

Zur Historie des Dorfes gehört auch der Weinanbau. Schon im zweiten Jahrhundert nach Christus nutzten die Römer die Moselregion für den Weinanbau. Heute gibt es nur noch drei Vollerwerbswinzer, darunter Markus Arnoldi, dessen Familie den Betrieb in vierter Generation führt: „Früher sind wir mit dem Schlauch durch die Steilhänge geklettert und haben Pflanzenschutzmittel von Hand verteilt. Heute können solche Arbeiten von Drohnen übernommen werden“, erklärt der 56-Jährige. Es hat sich im vergangenen Jahrhundert viel getan, auch Raupenfahrzeuge erleichtern die Arbeit – dennoch ist der Beruf heute nicht leichter. Der Weinanbau stecke seit Jahren in einer Krise, daher gebe es in Briedern nur noch drei hauptberufliche Winzer, meint Markus Arnoldi.

Vom Schiffsbauerndorf zur Personenschifffahrt

Was viele nicht wissen: Bis ins 19 Jahrhundert war Briedern als Schiffsbauerdorf bekannt. In dem Ort lebten und wirkten viele geschickte Schiffsbauer, die hölzerne Lastkähne für den Frachttransport produzierten. Der Schiffsbau kam zum erliegen, aber die Schiffe ließen das Dorf nicht los. Peter Kolb eröffnete 1924 einen Personenschifffahrsverkehr zwischen Cochem und Briedern. Das Unternehmen ist heute als „Personenschifffahrt Gebr. Kolb oHG“ bekannt, existiert bereits in sechster Generation. Geschäftsführer Martin Kolb erklärte aber, dass der Personenschiffsverkehr nichts mit den alten Schiffsbauern zu tun habe.

Doch auch hier habe sich im letzten Jahrhundert viel getan: „Früher war die Schifffahrt ein Linienverkehr für Menschen, um Personen in Cochem auf den Markt zu fahren – so haben die Briederner ihre Einkäufe zum Teil erledigt.“ Das hat sich gewandelt, da es für solche Einkäufe mittlerweile Buslinien oder Autos gibt. Das Unternehmen bietet heute Moselrundfahrten, Schleusenfahrten oder Tagesfahrten auf einem ihrer 28 Fahrgastschiffe an.

Informationen zum Weinfest

In Briedern wird von Freitag bis Sonntag das Weinfest gefeiert. Die Eröffnung findet am ersten Abend um 17 Uhr statt. Die Winzer des Ortes werden ihre Weine ausschenken, am Samstag wird es zudem eine Weinprobe geben. Für Stimmung sorgt Livemusik. Am Sonntag wird parallel zum Weinfest das 750-jährige Bestehen der Briederner gefeiert. Es wird in alter Tradition „gedengelt“ und mit einem Familiennachmittag werden die Festtage abgerundet. Zudem sollen in einem Zelt alte Schriften, Werkzeuge und weitere historische Gegenstände des Ortes ausgestellt werden. ill