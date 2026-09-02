Streit um Sanierung Zufahrtsstraße zum Maar in der Eifel ist abgesackt Mario Hübner 02.09.2026, 10:00 Uhr

i Die Zufahrt zum Dauner Maar muss saniert werden, da sie etwa auf 20 Metern abgesackt ist. Wie umfangreich, ist noch offen. Es könnte eine kostspielige Angelegenheit für die Stadt werden. TV/Mario Hübner

Mitten in der Badesaison war plötzlich ein Riss und die Straße ist abgesackt: Die Zufahrt zum Dauner Maar muss saniert werden. Wie umfangreich, ist offen. Welche Zahlen im Raum stehen und weshalb es Zoff gab.

Und plötzlich war da dieser Riss im Asphalt und die Straße auf etwa 20 Metern Länge abgesackt. Wenige Tage später wurde der Bereich mit rot-weißen Warnbaken abgeschirmt. Der Badebetrieb im Gemündener Maar ging unterdessen ungestört weiter. Die Hitzewelle lockte täglich Hunderte, oftmals auch deutlich mehr als tausend Besucher zum Dauner Freibad im Naturgewässer.







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