Mitten in der Badesaison war plötzlich ein Riss und die Straße ist abgesackt: Die Zufahrt zum Dauner Maar muss saniert werden. Wie umfangreich, ist offen. Welche Zahlen im Raum stehen und weshalb es Zoff gab.
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Und plötzlich war da dieser Riss im Asphalt und die Straße auf etwa 20 Metern Länge abgesackt. Wenige Tage später wurde der Bereich mit rot-weißen Warnbaken abgeschirmt. Der Badebetrieb im Gemündener Maar ging unterdessen ungestört weiter. Die Hitzewelle lockte täglich Hunderte, oftmals auch deutlich mehr als tausend Besucher zum Dauner Freibad im Naturgewässer.