Warum starb Zuchtbulle Sultan? Wurde er von jungen Wölfen gehetzt? Landwirt Mario Sesterhenn aus Forst/Eifel hat den Fall zum Anlass genommen, Landes- und Kommunalpolitikern das Problem mit dem Wolf zu verdeutlichen.
Lesezeit 4 Minuten
Sultan war ein junger Zuchtbulle und sollte den Viehbestand auf dem Hof von Mario Sesterhenn vermehren. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Sultan ist tot. Starb er, weil er von Wölfen gehetzt wurde? Dazu gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Auf dem Hof von Sesterhenn im Eifeldorf Forst haben sich kürzlich Landespolitiker, Kommunalpolitiker und Verbandsvertreter getroffen, um eine Frage zu besprechen: Gehören Wölfe in die Landschaft?