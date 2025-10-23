Besorgter Bauer in Forst/Eifel Zuchtbulle Sultan ist tot: War es der Wolf? 23.10.2025, 17:15 Uhr

i Sie sorgen sich um ihre Tiere, wenn sie draußen auf den Weiden stehen: Marianne und Mario Sesterhenn. Vor einigen Wochen ist eine Herde ausgebrochen, ein Zuchtbulle starb anschließend. Starb er, weil er von einem Wolf gehetzt wurde? Das fragt sich nicht nur das Ehepaar aus Forst in der Eifel. Birgit Pielen

Warum starb Zuchtbulle Sultan? Wurde er von jungen Wölfen gehetzt? Landwirt Mario Sesterhenn aus Forst/Eifel hat den Fall zum Anlass genommen, Landes- und Kommunalpolitikern das Problem mit dem Wolf zu verdeutlichen.

Sultan war ein junger Zuchtbulle und sollte den Viehbestand auf dem Hof von Mario Sesterhenn vermehren. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Sultan ist tot. Starb er, weil er von Wölfen gehetzt wurde? Dazu gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Auf dem Hof von Sesterhenn im Eifeldorf Forst haben sich kürzlich Landespolitiker, Kommunalpolitiker und Verbandsvertreter getroffen, um eine Frage zu besprechen: Gehören Wölfe in die Landschaft?







Artikel teilen

Artikel teilen