Die Verbandsgemeinde Thalfang will die katholische Kirche mit ihren dazu gehörenden Gebäuden erwerben. Entstehen soll hier der Serviceknoten Thalfang mit Dienstleistungen für Bürger.
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Die Kirchen leiden unter Austritten und Finanzmangel. Die Verwaltungen hingegen platzen oftmals aus allen Nähten. Das führt dazu, dass kirchliche Immobilien heute häufig überdimensioniert sind, wenn sie überhaupt noch benötigt werden, während Verwaltungen teure An- und Neubauten finanzieren müssen.