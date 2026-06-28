Thalfanger Rathaus zieht um
Zu wenige Katholiken: VG kauft katholische Kirche
Die Thalfanger Pfarrkirche mit Pfarrheim. Dort soll es künftig mehr als nur Gottesdienste geben.
Die Thalfanger Pfarrkirche mit Pfarrheim. Dort soll es künftig mehr als nur Gottesdienste geben.
Christoph Strouvelle

Die Verbandsgemeinde Thalfang will die katholische Kirche mit ihren dazu gehörenden Gebäuden erwerben. Entstehen soll hier der Serviceknoten Thalfang mit Dienstleistungen für Bürger.

Lesezeit 3 Minuten
Die Kirchen leiden unter Austritten und Finanzmangel. Die Verwaltungen hingegen platzen oftmals aus allen Nähten. Das führt dazu, dass kirchliche Immobilien heute häufig überdimensioniert sind, wenn sie überhaupt noch benötigt werden, während Verwaltungen teure An- und Neubauten finanzieren müssen.

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Kreis Cochem-ZellGlaube & Kirche

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