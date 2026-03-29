Nach Landtagswahl RLP Zu viel AfD: Ortschef von Eulgem schmeißt hin Birgit Pielen 29.03.2026, 08:00 Uhr

i Eulgem ist ein kleines Dorf in der Verbandsgemeinde Kaisersesch. Bei der Landtagswahl erzielte die AfD dort mit 31,2 Prozent einen deutlichen Erfolg. Warum? Birgit Pielen

31,2 Prozent für die AfD – ein Wahlergebnis, das in Eulgem politische Konsequenzen hat: Ortsbürgermeister Christian Schär tritt zurück. Warum er sein Amt niederlegt und was hinter dem ungewöhnlich starken Abschneiden der Partei stecken könnte.

31,2 Prozent für die AfD in Eulgem. Das ist aus Sicht von Ortsbürgermeister Christian Schär erschütternd. Er zieht die Konsequenzen und legt sein Ehrenamt als Ortschef nieder. Zur Begründung sagt Schär unserer Zeitung: „Als Bürgermeister repräsentiere ich die Gemeinde Eulgem.







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