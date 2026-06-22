Kreisjugendfeuerwehrverband
Zeltlager in Büchel: Das waren die Highlights
An den zahlreichen Gaudi- und Spielstationen auf dem Spaßparcours der Gastgeber war - wie hier beim Schlauchkegeln- für ein absc
An den zahlreichen Gaudi- und Spielstationen auf dem Spaßparcours der Gastgeber war - wie hier beim Schlauchkegeln- für ein abschließendes Erfolgserlebnis Teamwork gefragt.
Thomas Esser

Beim traditionellen Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr feierten die Floriansjünger in diesem Jahr auch ihr 50. Gründungsjubiläum sowie das 30-jährige Bestehen des Kreisfeuerwehrverbands. 

Lesezeit 2 Minuten
Zum 50. Gründungsjubiläum des Kreisjugendfeuerwehrverbandes (KJFV) sowie zum 30. Geburtstag des Kreisfeuerwehrverbandes Cochem-Zell (KFV) machten Offizielle, Teilnehmer und Ehrengäste bei hochsommerlichen Temperaturen ihre Aufwartung. Die Feierlichkeiten ließen die beiden Gastgeber, Kreisjugendfeuerwehrwart Peter Rink und KFV-Vorsitzender Andreas Balmes, bei einem Festkommers in das dreitägige Programm des Traditionszeltlagers der ...

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Kreis Cochem-ZellFreizeit

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