Neuerung an der Mosel Zeltinger Hof: Entspannen im neuen Wellnessbereich 08.03.2026, 08:00 Uhr

i Das Alte ist nicht unbedingt der Feind des Neuen: Historische Baumaterialien verbreiten in der Suite des Zeltinger Hofs im einstigen Haus Werland den Charme des historisch Gewachsenen. Christoph Hahn

Neuer Empfang, neues Weinatelier: Der Zeltinger Hof hat im Haus Werland weiter umgebaut. Dazu kommen Suite und ein Wellnessbereich – bodenständig, mit sichtbarer alter Bausubstanz.

Zeltingen-Rachtig. Die Anbauflächen waren schon verkauft. Trotzdem galt das ehemalige Weingut Benedikt Pazen an der Weinbergstraße in Zeltingen als gute Partie – zumindest bei Markus Reis, dem wohl bekanntesten Gastronomen des Moselortes. Der hat in dem Gebäude aus der Mitte des 19.







Artikel teilen

Artikel teilen