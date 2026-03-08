Neuerung an der Mosel: Zeltinger Hof: Entspannen im neuen Wellnessbereich
Neuer Empfang, neues Weinatelier: Der Zeltinger Hof hat im Haus Werland weiter umgebaut. Dazu kommen Suite und ein Wellnessbereich – bodenständig, mit sichtbarer alter Bausubstanz.
Zeltingen-Rachtig. Die Anbauflächen waren schon verkauft. Trotzdem galt das ehemalige Weingut Benedikt Pazen an der Weinbergstraße in Zeltingen als gute Partie – zumindest bei Markus Reis, dem wohl bekanntesten Gastronomen des Moselortes. Der hat in dem Gebäude aus der Mitte des 19.