Neuerung an der Mosel
Zeltinger Hof: Entspannen im neuen Wellnessbereich
Das Alte ist nicht unbedingt der Feind des Neuen: Historische Baumaterialien verbreiten in der Suite des Zeltinger Hofs im einst
Das Alte ist nicht unbedingt der Feind des Neuen: Historische Baumaterialien verbreiten in der Suite des Zeltinger Hofs im einstigen Haus Werland den Charme des historisch Gewachsenen.
Christoph Hahn

Neuer Empfang, neues Weinatelier: Der Zeltinger Hof hat im Haus Werland weiter umgebaut. Dazu kommen Suite und ein Wellnessbereich – bodenständig, mit sichtbarer alter Bausubstanz.

Lesezeit 2 Minuten
Zeltingen-Rachtig. Die Anbauflächen waren schon verkauft. Trotzdem galt das ehemalige Weingut Benedikt Pazen an der Weinbergstraße in Zeltingen als gute Partie – zumindest bei Markus Reis, dem wohl bekanntesten Gastronomen des Moselortes. Der hat in dem Gebäude aus der Mitte des 19.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren