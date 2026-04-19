Verkehr an der Mosel Zeltingen-Rachtig: Brücken-Reparatur dauert länger Hans-Peter Linz 19.04.2026, 08:00 Uhr

i Die Arbeiten an der Zeltinger Brücke dauern länger als geplant. TV/Ursula Bartz

Die Zeltinger Brücke ist stärker beschädigt als vermutet. Deshalb muss länger an ihr gearbeitet werden als geplant, was sich auf die Sperrungen im Moselort auswirkt.

. „Die nächsten vier bis sechs Wochen wird es leider sehr extreme Einschränkungen geben“, warnt die Zeltingen-Rachtiger Ortsbürgermeisterin Bianca Waters. In dem Moselort wird derzeit die B 53 saniert. Schon mit dem Zeitpunkt der Bauarbeiten war man in Zeltingen-Rachtig nicht glücklich, schließlich beginnt die Tourismus-Saison mit erhöhtem Verkehr.







Artikel teilen

Artikel teilen