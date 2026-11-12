Verursacht das mehr Lärm? Zeller Schützen wollen mit Großkaliber schießen Dieter Junker 12.11.2026, 14:00 Uhr

i Das Symbolbild zeigt, wie ein Sportschütze mit einem Luftgewehr das Ziel fokussiert. Der Schützenverein Zell möchte auf seinem Schießstand künftig auch mit Großkaliber-Langwaffen üben. Der Antrag wurde im Stadtrat Zell debattiert. Ingo Wagner. picture alliance / dpa

Die Zeller Schützengesellschaft möchte ihren Schießstand im Altlayer Bachtal erweitern, um mit Großkaliberwaffen zu schießen. Über ihren Antrag hat jetzt auch der Stadtrat debattiert.

Die Schützengesellschaft der Stadt Zell würde gerne auf ihrem Schießstand südöstlich der Stadt im Altlayer Bachtal den Schießbetrieb auf Großkaliber-Langwaffen bis 6000 Joule erweitern. Der entsprechende Antrag ist gestellt, entscheiden muss letztendlich die Kreisverwaltung, aber der Zeller Stadtrat kann dazu eine Stellungnahme abgeben, zumal das Grundstück städtisches Eigentum ist.







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