Die Zeller Schützengesellschaft möchte ihren Schießstand im Altlayer Bachtal erweitern, um mit Großkaliberwaffen zu schießen. Über ihren Antrag hat jetzt auch der Stadtrat debattiert.
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Die Schützengesellschaft der Stadt Zell würde gerne auf ihrem Schießstand südöstlich der Stadt im Altlayer Bachtal den Schießbetrieb auf Großkaliber-Langwaffen bis 6000 Joule erweitern. Der entsprechende Antrag ist gestellt, entscheiden muss letztendlich die Kreisverwaltung, aber der Zeller Stadtrat kann dazu eine Stellungnahme abgeben, zumal das Grundstück städtisches Eigentum ist.