Ein Standort-Favorit Zeller Feuerwehr bekommt neues Gerätehaus – aber wo? Winfried Simon 08.10.2026, 11:00 Uhr

i Unmittelbar hinter dem Kaimter Verkehrskreisel könnte das neue Feuerwehrgerätehaus für Zell gebaut werden. Winfried Simon. RZ

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Zell sehnen sich ein neues Gerätehaus herbei. Das soll auch gebaut werden, die Frage ist aber noch wo. Zwei Orte stehen zur Auswahl. Ein Favorit kristallisiert sich heraus.

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zell ist in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Und der Standort in der Winzerstraße im Wohngebiet von Kaimt ist nicht ideal, wenn es darum geht, sehr schnell am Einsatzort zu sein. Ein neues, größeres Gerätehaus soll deswegen her.







Artikel teilen

Artikel teilen