In Kürze dürfte Zell ein Gutachten in den Händen halten, das Aufschluss darüber gibt, ob die Stadt rechtliche Möglichkeiten nach der Krankenhausschließung hat.

Es dauert deutlich länger als geplant: Die Stadt Zell wartet im Zusammenhang mit der Schließung des Mittelmosel-Klinikums noch immer auf das Rechtsgutachten des Stuttgarter Medizinrechtlers Michael Quaas. Inzwischen hat der Krankenhausträger, die Katharina Kasper ViaSalus GmbH, die stationäre Versorgung planmäßig zum 30. Juni beendet.

Zells Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen sagte gegenüber unserer Zeitung, man sei „laufend in Kontakt“ mit Quaas. Das Gutachten sei in der Schlussfertigung. Wie geht es dann weiter? Wenn es vorliegt, wird es zunächst im Zeller Stadtrat besprochen, denn der ist der Auftraggeber. Der Stadtrat muss dann diskutieren, welche möglichen Konsequenzen sich aus dem Gutachten ergeben – und ob es öffentlich gemacht wird.

Beauftragt wurde Quaas bereits Anfang Februar mit dem Gutachten. Zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass die Thematik außerordentlich komplex ist und dass n och kein vergleichbarer Fall vor Gericht entschieden wurde. Deshalb konnte der zunächst avisierte Zeitrahmen von sechs Wochen auch nicht eingehalten werden.

Quaas muss sich mit schwierigen rechtlichen Fragen befassen, unter anderem mit dieser: Können aus der kostenlosen Übertragung des städtischen Geländes auf die damalige „Genossenschaft der armen Dienstmägde Christi“, aus der die heutige Eigentümerin hervorging (die Katharina Kasper ViaSalus GmbH mit Sitz in Dernbach), Ansprüche auf Rückübertragung hergeleitet werden oder kann eine Verpflichtung zur Fortführung des beabsichtigten Grundstückszweckes, nämlich dem Betrieb eines Krankenhauses, geltend gemacht werden? Außerdem soll Quaas die Frage beantworten: Ist das Krankenhaus Zell „unverzichtbar“ in dem Sinne, dass seine Herausnahme aus dem Krankenhausplan Folgen für den Sicherstellungsauftrag des Landkreises Cochem-Zell hat?

Lassen sich Klagerechte ableiten?

Auch wenn inzwischen mit der Krankenhausschließung Fakten geschaffen worden sind, wird das Gutachten eine Rechtsgrundlage liefern, ob sich individuelle Klagerechte eines Bürgers oder einer Kommune, beispielsweise der Stadt Zell, ableiten lassen. Für Stadtbürgermeister Döpgen steht nach wie vor fest. „Wir sind in der Pflicht, für die Menschen in unserer Region alles zu tun, was in unserer Macht steht.“

Der renommierte Medizinrechtler Quaas war zuletzt im Zusammenhang mit der SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht in den Schlagzeilen. Er überprüfte mit einem Kollegen die Doktorarbeit von Frauke Brosius-Gersdorf. In der Kampagne gegen die Rechtsprofessorin, gesteuert von populistischen Akteuren wie „Nius“ und der AfD, waren Plagiatsvorwürfe laut geworden. Eine Prüfung durch die Stuttgarter Kanzlei ergab, „dass die Vorwürfe unbegründet sind und keine Substanz haben“. Das erklärten die Rechtsanwälte Michael Quaas und Peter Sieben Mitte Juli, nachdem sie ein Kurzgutachten erstellt hatten.

Übrigens: In dem Ranking „Deutschlands Beste Anwälte“, das das Handelsblatt 2024 veröffentlichte, erhielt Michael Quaas die Auszeichnung „Anwalt des Jahres“.