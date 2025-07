Die Enttäuschung ist groß in Zell. Die Stadt ist vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz mit ihrer Klage für eine Umbenennung der Großlage „Schwarze Katz“ in „Zeller Schwarze Katz“ gescheitert. Damit müssen ab 2026 die Weinetiketten die Bezeichnung „Region Schwarze Katz“ oder „Zeller Region Schwarze Katz“ führen.

„Wir hätten natürlich gerne ein anderes Urteil gehabt, aber wir müssen das nun hinnehmen“, bedauert der Zeller Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen, der von dieser Namensänderung Nachteile für die weltweite Vermarktung des Zeller Weins befürchtet. „Die Zeller Schwarze Katz ist ein bekannter Name, überall in der Welt“, so der Stadtchef. Mit der Klage hatte die Stadt gehofft, hier eine Namensänderung der in der Weinbergsrolle eingetragenen Großlage zu erreichen.

Hintergrund des Verfahrens ist eine Novellierung des Weinrechts. Bisher war es möglich, die aus der Großlage „Schwarze Katz“ stammenden Weine unter dem Begriff „Zeller Schwarze Katz“ zu vermarkten. Künftig steht dem eine Änderung im Weinbezeichnungsrecht entgegen. Durch die von der EU eingeleitete Weinrechtsreform ist ein Übergang zum romanischen Herkunftsprinzip nach dem Grundsatz „je enger die Herkunft, desto höher die Qualität“ erfolgt.

Region muss dem Lagennamen vorangestellt werden

Die Kategorie der Qualitäts- oder Prädikatsweine unterteilt sich in eine vierstufige Herkunftspyramide, die mit steigender Herkunftsstufe höhere Qualitätsanforderungen stellt. Sie beginnt mit Weinen, deren Trauben aus dem gesamten Anbaugebiet stammen können. Auf der nächsten Stufe stehen Weine aus Großlagen, die nach dem neuen Recht mit dem Begriff „Region“ gekennzeichnet werden müssen. Darüber stehen die Ortsweine. Die Spitze der Herkunftspyramide bilden dann die Lagenweine. Die „Schwarze Katz“ ist eine nach dem Weinlagengesetz unter diesem Begriff eingetragene Großlage (Zusammenfassung von Flächen), sodass ab dem Erntejahrgang 2026 dem Lagennamen die Bezeichnung „Region“ voranzustellen ist. Der vorgesehenen Bezeichnung „Region Schwarze Katz“ kann der Ortsname Zell beigefügt werden („Zell Region Schwarze Katz“).

„Mit dem Namen Zeller Schwarze Katz verbinden die Menschen etwas.“

Hans-Peter Döpgen, Stadtbürgermeister

Dagegen hatte die Stadt Zell beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die Umbenennung der Großlage in „Zeller Schwarze Katz“ beantragt, da nach ihrer Meinung nur auf diese Weise der jahrelang etablierte und dem Verbraucher bekannte Name „Zeller Schwarze Katz“ weiterhin verwendet werden könne. Doch das beklagte Land lehnte diesen Antrag ab, weil die gesetzlichen Voraussetzungen für die Namensänderung der Großlage nicht vorliegen würden. Die Klage der Stadt dagegen wies das Koblenzer Verwaltungsgericht ab.

Keinen Anspruch auf Umbenennung

Auch das Oberverwaltungsgericht wies nun die Berufung zurück, da die Stadt keinen Anspruch auf Umbenennung in der Weinbergsrolle habe. Weder sei die Umbenennung aufgrund wesentlicher Veränderungen in der Absatzstruktur erforderlich, noch handele es sich bei der Bezeichnung „Zeller Schwarze Katz“ um einen eintragungsfähigen Lagennamen, so das Gericht. Denn dann handele es sich um einen nach dem Weinlagengesetz irreführenden Namen, der den Verbraucher über die Weinherkunft in die Irre führen könne, da er dann nicht mehr klar zuordnen könne, ob es sich bei der genannten Lage um eine Groß- oder eine Einzellage handele. Auch die befürchteten Auswirkungen für den Absatz vermochte das Gericht nicht zu erkennen. Die Gesetzesänderung, die zu dieser Veränderung des Weinbezeichnungsrechts geführt habe, sei bereits 2021 erfolgt und habe der Weinwirtschaft eine fünfjährige Übergangsfrist eingeräumt, betonte das OVG. Diese hätte von den Winzern und dem Vertrieb für Werbemaßnahmen genutzt werden können, was aber nicht geschehen sei.

„Wir müssen uns nun darauf einstellen, auch wenn das möglicherweise zu Lasten deutscher Weine gehen wird“, befürchtet Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen. Er setzt seine Hoffnung nun darauf, die „Zeller Schwarze Katz“ als geschützte Ursprungsbezeichnung zu erhalten und als „gU-Wein“ mit diesem Namen zu vermarkten. „Da gibt es Beispiele aus vielen europäischen Ländern. Die Winzer und die Stadt Zell haben diesen Weg schon eingeleitet“, so Döpgen. Das würde bedeuten, dass Weine, die den Namen der Region tragen, nicht nur zu 100 Prozent aus der Region stammen, sondern auch bestimmte Qualitätskriterien erfüllen müssten. „Das würde uns helfen“, betont der Stadtbürgermeister. Zudem sei „Zeller Schwarze Katz“ ein eingetragenes Warenzeichen: „Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass wir dann auf den vorderen Etiketten weiterhin den alten Namen verwenden dürfen, auf dem Rückenetikett dann die neue Regionsbezeichnung aufgeführt wird, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.“ Das wäre für die Winzer und den Weinbau in der Region sehr wichtig. Döpgen: „Mit dem Namen Zeller Schwarze Katz verbinden die Menschen etwas.“