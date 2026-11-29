Die schönsten Bilder Zell startet märchenhaft in die Adventszeit Birgit Pielen 29.11.2026, 14:00 Uhr

i Die Lichterköniginnen strahlen besonders schön beim Märchenumzug in Zell. Birgit Pielen

Lichterköniginnen, Frau Holle und Rotkäppchen verwandeln Zells Altstadt in eine zauberhafte Welt: Hunderte Besucher erleben den traditionellen Märchenumzug. Weitere Events locken in der Adventszeit nach Zell.

Wenn in Zell Märchenfiguren durch die Straßen ziehen, verwandelt sich die Stadt für einige Stunden in eine zauberhafte Welt. Auch diesmal begegneten Hunderte Besucher Gestalten aus der Welt der Fantasie: Prinzessinnen, Hexen und Zauberer, Fabelwesen und Figuren aus Geschichten, die seit Generationen erzählt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen