Zell kämpft für eine dauerhafte Notversorgung

Beim renommierten Medizinrechtler Michael Quaas hatte die Stadt Zell ein Gutachten zur Schließung des Klinikums Mittelmosel beauftragt. Zu den für Stadt ernüchternden Resultaten äußerten sich jetzt die Stadtratsfraktionen.
Das Gutachten des Medizinrechtlers Michael Quaas zur Schließung des Zeller Krankenhauses hatte in Zell für große Ernüchterung gesorgt. Die Stadt Zell hatte gehofft, dass das Gutachten – Kosten: 24.000 Euro – die Schließung der Klinik als rechtswidrig bewertet.