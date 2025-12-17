Nach Klinikschließung Zell kämpft für eine dauerhafte Notversorgung Winfried Simon 17.12.2025, 18:00 Uhr

i Mahnwachen, Demonstrationen, Bürgerentscheide und viele andere Aktionen: Sie haben alle nichts genutzt. Der Träger, die Alexianer GmbH, hat das Zeller Krankenhaus am 30. Juni dieses Jahres geschlossen. Winfried Simon. RZ

Beim renommierten Medizinrechtler Michael Quaas hatte die Stadt Zell ein Gutachten zur Schließung des Klinikums Mittelmosel beauftragt. Zu den für Stadt ernüchternden Resultaten äußerten sich jetzt die Stadtratsfraktionen.

Das Gutachten des Medizinrechtlers Michael Quaas zur Schließung des Zeller Krankenhauses hatte in Zell für große Ernüchterung gesorgt. Die Stadt Zell hatte gehofft, dass das Gutachten – Kosten: 24.000 Euro – die Schließung der Klinik als rechtswidrig bewertet.







