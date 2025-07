Großes Förderpaket für Zell: 2,5 Millionen Euro fließen in regionale Projekte aus dem Landesförderprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“. Was geplant ist.

Rund 2,5 Millionen Euro erhält die Verbandsgemeinde Zell aus dem neuen Landesförderprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ (RZN). Damit will das Land die Entwicklung ländlicher Regionen unterstützen, damit Strukturdefizite abgebaut oder deren Folgen abgeschwächt werden sowie die wirtschaftliche Entwicklung gefördert, eine klimagerechte Infrastruktur weiterentwickelt und der soziale Zusammenhalt gestärkt werden.

Im Vorfeld hatten sich hier schon Ältestenrat und Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Zell dafür ausgesprochen, dass von diesen Fördermitteln pauschal eine halbe Million Euro direkt den Gemeinden zugutekommen, aufgeteilt nach der Einwohnerzahl der Kommunen. Mit diesem Geld sollen Gemeindehäuser und Hallen bestuhlt oder öffentliche Plätze besser ausgestattet werden. Auch für die EDV-Ausstattung sollen die Gelder verwendet werden, oder für die Elektrifizierung des Fuhrparks und den Wirtschaftswegebau eingesetzt werden.

VG setzt auf Projekte zur Stärkung der Infrastruktur und sozialen Gemeinschaft

Die übrigen zwei Millionen Euro sind für gemeindeübergreifende Maßnahmen in der Verbandsgemeinde Zell vorgesehen. 888.000 Euro sollen dabei in Projekte zur Stärkung kommunaler Infrastruktur und der sozialen Gemeinschaft investiert werden. Dazu gehören beispielsweise ein Tanklöschfahrzeug und ein Mehrzweckfahrzeug zur Waldbrandbekämpfung, eine Verbesserung der Ausstattung im Katastrophenschutz, gegebenenfalls auch zur Beschaffung von Software und die Überprüfung der Cybersicherheit.

Rund eine halbe Million sind eingeplant für Maßnahmen im Klimaschutz und der Klimaresilienz. So sind Investitionen geplant für den hydraulischen Abgleich bei Heizungsanlagen, für eine Heizkörpernischendämmung an der Grundschule Blankenrath oder einen Fensteraustausch an dieser Schule.

Brückenbistro an der Hängeseilbrücke bei Sosberg geplant

Und schließlich sind 632.000 Euro anvisiert für agrar- und verkehrspolitische Maßnahmen. Dazu gehören beispielsweise Projekte wie ein Wirtschaftsweg zwischen Blankenrath und Haserich, ein Brückenbistro an der Hängeseilbrücke bei Sosberg oder die Erschließung von Gewerbeflächen.

Der Verbandsgemeinderat stimmte diesem Maßnahmenpaket grundsätzlich zu. Da bei der Bearbeitung des Antragsverfahrens ein hoher Abstimmungsbedarf sowohl innerhalb der Verwaltung, wie auch mit den Gemeinden gegenüber den zuständigen Stellen im Land erforderlich ist, stimmte der VG-Rat zu, dass der Hauptausschuss die letztendliche Beschlussfassung über die Liste treffen wird.