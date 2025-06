Seit 50 Jahren gibt es die Konrad-Adenauer-Schule schon in Treis. Dieses Jubiläum wurde jüngst gebührend gefeiert. Dabei wurde auch eine Zeitkapsel mit Erinnerungen und Botschaften für spätere Generationen im Foyer eingemauert.

Insgesamt 364 Schülerinnen und Schülern der Konrad-Adenauer-Schule war es aktuell vergönnt, das 50-jährige Gründungsfest ihrer Lehranstalt zu feiern. Dies zusammen mit ihrem Schulleiter Eugen Herrmann, ADD-Vertreter Schulrat Achim Buchholz, 25 Lehrerinnen und Lehrern sowie einer prominenten Gästeriege aus der Kommunalpolitik. Dabei hatten die Schulkinder erkennbar Spaß, durften sie das Programm der 50-Jahr-Feier doch selbst gestalten.

Vor Ort starteten die Jüngsten mit der Blockflötendarbietung “Freude schöner Götterfunken”, bevor Primarstufenleiterin Nicole Lengert die Gästeschar willkommen hieß. Pastor Hermann-Josef Floeck war es vorbehalten, den christlichen Haussegen zu erneuern, dem eine schwungvolle Tanzdarbietung der Schulprojektgruppe sowie die Grußworte des Schulrats folgten. Letztgenannter vermittelte einen gewogenen Rückblick auf die Geschichte der Konrad-Adenauer-Schule: “Mit dem Fortschritt stets auf Augenhöhe, war und ist man hier hervorragend aufgestellt, wobei auch stets das Bestmögliche für die Kinder im Fokus stand und steht!"

Kreisbeigeordneter Siegfried Niederelz bedankte sich im Namen des Schulträgers bei der ADD und dem Lehrerkollegium für ihren beispielhaften Einsatz. Rektor Herrmann gab während seiner Festansprache einen Einblick in den Schulalltag mit seinem modernen Anforderungsprofil. Dabei brachte er zum Ausdruck, dass es wichtig ist, in einer familiären Atmosphäre eine langjährige Schultradition mit einzubinden, ohne dabei verstaubt zu wirken. Dass dieses Konzept schon seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich greift, bestätigen laut ihm auch entsprechende Rückmeldungen ehemaliger Schulbesucher. Nach Musikbeiträgen der Bläserbande (MV Treis) und dem Gardetanz der Spokus-Fünkchen war es Realschullehrerin Vicki Prause, die Herrmann eine Zeitkapsel ihrer Projektgruppe mit Erinnerungen, Botschaften und Gegenständen überreichte, die als stiller Zeuge und Geschenk an künftige Generationen im Schulfoyer eingemauert wird.