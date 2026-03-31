Klassisch bis außergewöhnlich
Zehn Restaurants in der Eifel, die Sie besuchen sollten
In Restaurants in der Eifel wird eine erstaunliche gastronomische Bandbreite geboten, wie auch im Hotel und Restaurant Michels,
In Restaurants in der Eifel wird eine erstaunliche gastronomische Bandbreite geboten, wie auch im Hotel und Restaurant Michels, das seit Generationen von der Familie Drayer geführt wird.
Hotel Michels/Dominik Ketz

Ob Steak, Schnitzel oder Wachtelcrépinette mit schwarzem Wintertrüffel – die Eifel überrascht mit einer erstaunlichen gastronomischen Bandbreite. Zehn Adressen für jeden Geschmack.

Lesezeit 4 Minuten
Zwischen Südeifel und Vulkaneifel hat sich in den vergangenen Jahren eine gastronomische Landschaft entwickelt, die bemerkenswert vielfältig ist. Zahlreiche Betriebe setzen auf sorgfältig ausgewählte Produkte, regionale Bezüge und eine klare Handschrift.

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Kreis Cochem-ZellGastronomie

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