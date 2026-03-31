Klassisch bis außergewöhnlich: Zehn Restaurants in der Eifel, die Sie besuchen sollten
Klassisch bis außergewöhnlich
Zehn Restaurants in der Eifel, die Sie besuchen sollten
Ob Steak, Schnitzel oder Wachtelcrépinette mit schwarzem Wintertrüffel – die Eifel überrascht mit einer erstaunlichen gastronomischen Bandbreite. Zehn Adressen für jeden Geschmack.
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Zwischen Südeifel und Vulkaneifel hat sich in den vergangenen Jahren eine gastronomische Landschaft entwickelt, die bemerkenswert vielfältig ist. Zahlreiche Betriebe setzen auf sorgfältig ausgewählte Produkte, regionale Bezüge und eine klare Handschrift.