Arbeitsmarkt in Cochem-Zell Zahl der Erwerbstätigen ist leicht gesunken Dieter Junker 04.01.2026, 12:00 Uhr

i In der Landwirtschaft ist die Zahl der Erwerbstätigen 2024 im Kreis sogar gestiegen. Volker Schmidt/Archiv

Ein Blick auf das das Jahr 2024 im Kreis Cochem-Zell zeigt: Die Zahl der Erwerbstätigen ist leicht zurückgegangen. Auch wenn diese Entwicklung an sich nicht besonders positiv ist: Der Kreis befindet sich in bester Gesellschaft.

War 2023 gegenüber 2022 die Zahl der Erwerbstätigen im Kreis Cochem-Zell konstant geblieben, so ist im darauf folgenden Jahr deren Zahl wieder leicht rückläufig gewesen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz gab es zum Jahresende 2024 im Kreis Cochem-Zell 31.







Artikel teilen

Artikel teilen