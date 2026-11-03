Hunderte offene Stellen
Zahl der Arbeitslosen im Kreis Cochem-Zell sinkt
Der Arbeitsmarkt in Cochem-Zell präsentierte sich im Oktober recht stabil. (Symbolbild)
Der Arbeitsmarkt in Cochem-Zell präsentierte sich im Oktober recht stabil. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt/dpa

Weniger Arbeitslose, trotzdem wieder Hunderte neue Menschen ohne Job: Auf dem Arbeitsmarkt im Oktober gab es im Kreis Cochem-Zell wieder Bewegung. Die Agentur für Arbeit hebt eine Entwicklung positiv hervor.

Lesezeit 2 Minuten
Stabil präsentierte sich der Cochem-Zeller Arbeitsmarkt im Oktober. Gegenüber dem Vormonat, aber auch gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis zurückgegangen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren im Oktober insgesamt 1083 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind 13 weniger als im September und 77 weniger als noch vor einem Jahr.
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