Hunderte offene Stellen Zahl der Arbeitslosen im Kreis Cochem-Zell sinkt Dieter Junker 03.11.2026, 11:00 Uhr

i Der Arbeitsmarkt in Cochem-Zell präsentierte sich im Oktober recht stabil. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Weniger Arbeitslose, trotzdem wieder Hunderte neue Menschen ohne Job: Auf dem Arbeitsmarkt im Oktober gab es im Kreis Cochem-Zell wieder Bewegung. Die Agentur für Arbeit hebt eine Entwicklung positiv hervor.

Stabil präsentierte sich der Cochem-Zeller Arbeitsmarkt im Oktober. Gegenüber dem Vormonat, aber auch gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis zurückgegangen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren im Oktober insgesamt 1083 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind 13 weniger als im September und 77 weniger als noch vor einem Jahr.







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