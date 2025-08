Ob nun das Weinlagenfest direkt im Wingert, die Kellerkirmes in den rustikalen Betriebsräumen der Winzer, oder das beliebte Weinfest am Moselufer: Im Winzerort Mesenich mit seiner blühenden Moselpromenade weiß man seinen Rebensaft mit viel Engagement und willkommener Gastfreundschaft bereits seit 70 Jahren ausgiebig zu feiern. So auch am vergangenen Wochenende, wo sich die Grünanlagen abermals als schmuckes Weinfestgelände präsentiert hatten.

i Seit mehr als 70 Jahren wird in Mesenich Weinfest gefeiert. Xenia Jodis (vorn rechts) wurde zur Weinkönigin gekrönt. Carolin Hoffmann (vorn links) übernahm das Ehrenamt der Weinprinzessin. Thomas Esser

Nach einem Jahr weinmajestätischer Vakanz – Lea Hirschen hatte bereits im Sommer die Mesenicher Weinkrone abgelegt – ist es nun die 22-jährige Lehramtsstudentin Xenia Jodis, die das repräsentative Ehrenamt für die kommenden beiden Jahre von ihrer Vorgängerin übernommen hat. Hilfreich zur Seite wird ihr dabei die 19-jährige Carolin Hoffmann stehen, die im Rahmen der Krönungszeremonie zur Weinprinzessin ernannt wurde. Der Vollzug jener Zeremonie lag dieses Mal in den Händen der amtierenden Gebietsweinprinzessin Paula Scherrer (St. Aldegund), die diese unter den Beifallskundgebungen zahlreicher Festbesucher inklusive fröhlicher Willkommensgrüße souverän meisterte.

i Zum traditionellen Weinfest in der Moselgemeinde gehört auch das feuchtfröhliche Spektakel des berühmt-berüchtigten Hottenträgerwettbewerbs. Thomas Esser

Die ehemalige Mesenicher Moselweinkönigin Martina Servaty moderierte die Festeröffnung bereits zum 20. Mal, und beim musikalischen Auftakt der Veranstaltung präsentierte der Mesenicher Gesangverein unter der Leitung von Inge Lönartz Ohrwürmer rund um den Rebensaft. Neben köstlichem Wein als süffigem Hauptdarsteller sorgte auch der berühmt-berüchtigte Hottenträgerwettbewerb für Begeisterung. Hier war es ein Hindernisparcours der den Teilnehmenden an dem Spektakel neben Kraft und Ausdauer reichlich Sinn für Humor abverlangte. Denn unter dem Motto „Mach dich nass“ galt es dabei, einen mit Wasser befüllten „Beschoff“ im Laufschritt zu transportieren und anschließend in ein bereitstehendes Fass zu entleeren – ein feuchtfröhliches Vergnügen für Aktive wie Zuschauer.