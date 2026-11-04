Staatsanwaltschaft ermittelt Wurden Wohnungskäufer an der Mosel betrogen? Ursula Bartz 04.11.2026, 10:00 Uhr

i Direkt am Radweg am Moselufer ist die „Moselresidenz“ gelegen – derzeit weiterhin im Rohbaustatus. TV/Ursula Bartz

Ein Bauunternehmer bringt die Käufer von Eigentumswohnungen um ihr Vermögen: So könnte es sich in Traben-Trarbach und in Merzkirchen zugetragen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Es klingt wie eine Räuberpistole, doch die tragische Geschichte der Opfer ist real – und sie soll sich mitten in unserer Region abgespielt haben. Der Unternehmer, der drei Gebäudekomplexe unter dem Namen „Moselresidenz“ in Traben-Trarbach sowie das Bauvorhaben „Südlingen 12“ in Merzkirchen realisieren wollte, steht nun im Fokus der Ermittler.







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