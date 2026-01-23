CDU-Wahlkampf im Hunsrück Wüst in Blankenrath: Sprache ist schon in Kita wichtig Dieter Junker 23.01.2026, 12:00 Uhr

i Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst bei einer Vorlesestunde in der Kita "Kleine Strolche" in Blankenrath, die von den Kleinen begeistert angenommen wird. Mit dabei auch CDU-Landtagsabgeordneter Jens Münster (sitzend, rechts) sowie Landrätin Anke Beilstein, der Zeller VG-Bürgermeister Jürgen Hoffmann, Ortsbürgermeister Jochen Hansen und mehrere CDU-Politiker. Dieter Junker

Mit rund 18 Millionen Einwohner ist das Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen das einwohnerstärkste in der Republik. Dessen Chef besuchte jetzt Kita in Blankenrath. Das ist der Grund, so lief die Visite.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Bedeutung einer ausreichenden Sprachkompetenz von Kindern bei der Einschulung betont. Bei einem Besuch der kommunalen Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Blankenrath unterstrich der Düsseldorfer Regierungschef, wie wichtig gute Sprachkenntnisse für einen besseren Schulstart und damit auch für bessere Bildungschancen und Schulkarrieren seien.







