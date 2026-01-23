Mit rund 18 Millionen Einwohner ist das Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen das einwohnerstärkste in der Republik. Dessen Chef besuchte jetzt Kita in Blankenrath. Das ist der Grund, so lief die Visite.
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Bedeutung einer ausreichenden Sprachkompetenz von Kindern bei der Einschulung betont. Bei einem Besuch der kommunalen Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Blankenrath unterstrich der Düsseldorfer Regierungschef, wie wichtig gute Sprachkenntnisse für einen besseren Schulstart und damit auch für bessere Bildungschancen und Schulkarrieren seien.