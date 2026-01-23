CDU-Wahlkampf im Hunsrück
Wüst in Blankenrath: Sprache ist schon in Kita wichtig
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst bei einer Vorlesestunde in der Kita "Kleine Strolche" in Blankenrath, die von den Kleinen begeistert angenommen wird. Mit dabei auch CDU-Landtagsabgeordneter Jens Münster (sitzend, rechts) sowie Landrätin Anke Beilstein, der Zeller VG-Bürgermeister Jürgen Hoffmann, Ortsbürgermeister Jochen Hansen und mehrere CDU-Politiker.
Dieter Junker

Mit rund 18 Millionen Einwohner ist das Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen das einwohnerstärkste in der Republik. Dessen Chef besuchte jetzt Kita in Blankenrath. Das ist der Grund, so lief die Visite.

Lesezeit 3 Minuten
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Bedeutung einer ausreichenden Sprachkompetenz von Kindern bei der Einschulung betont. Bei einem Besuch der kommunalen Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Blankenrath unterstrich der Düsseldorfer Regierungschef, wie wichtig gute Sprachkenntnisse für einen besseren Schulstart und damit auch für bessere Bildungschancen und Schulkarrieren seien.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren