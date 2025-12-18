Wolfgang Lambertz wieder als VG-Chef von Cochem ernannt

Ende September wurde Wolfgang Lambertz im Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Cochem bestätigt. Nun wurde er auch offiziell erneut im Amt ernannt.
Lesezeit 1 Minute
Ende September ist Wolfgang Lambertz (CDU) in seinem Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Cochem bestätigt worden – mit 81,5 Prozent der Stimmen. Er trat bei der Wahl als einziger Bewerber an. Nun wurde er im VG-Rat von der Ersten Beigeordneten Stephanie Balthasar-Schäfer (CDU) wieder als Bürgermeister für die neue Amtszeit ernannt, sie überreichte ihm die entsprechende Urkunde.