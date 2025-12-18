Nach Wahl im September 2025 Wolfgang Lambertz wieder als VG-Chef von Cochem ernannt Dieter Junker 18.12.2025, 12:00 Uhr

i In der Sitzung des Verbandsgemeinderates in Faid ernannte die Erste Beigeordnete Stephanie Balthasar-Schäfer den wiedergewählten Bürgermeister Wolfgang Lambertz für die nächsten acht Jahre als VG-Chef und überreichte ihm die entsprechende Urkunde. Junker Dieter

Ende September wurde Wolfgang Lambertz im Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Cochem bestätigt. Nun wurde er auch offiziell erneut im Amt ernannt.

Ende September ist Wolfgang Lambertz (CDU) in seinem Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Cochem bestätigt worden – mit 81,5 Prozent der Stimmen. Er trat bei der Wahl als einziger Bewerber an. Nun wurde er im VG-Rat von der Ersten Beigeordneten Stephanie Balthasar-Schäfer (CDU) wieder als Bürgermeister für die neue Amtszeit ernannt, sie überreichte ihm die entsprechende Urkunde.







