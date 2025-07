Wolfgang Lambertz tritt wieder in Cochem an

In Cochem wird am 28. September der Bürgermeister der Verbandsgemeinde gewählt. Wolfgang Lambertz möchte auch in diesem Jahr kandidieren.

Cochem/Faid. Wolfgang Lambertz wird sich erneut um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Cochem bewerben. Gegenüber der RZ bestätigte der Amtsinhaber, dass er bei der Urwahl am 28. September antreten wird. Noch offen sei, ob er dabei, wie vor acht Jahren als Einzelbewerber oder diesmal als Kandidat der CDU kandidieren wird. Dies werde er in Kürze entscheiden, so Lambertz.

Wolfgang Lambertz ist seit dem 1. März 2018 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem. Bei der Bürgermeisterwahl am 24. September und bei der Stichwahl am 15. Oktober 2017 hatte sich der Cochemer gegen vier Mitbewerber durchgesetzt, bei der Stichwahl erhielt er 68,2 Prozent der Stimmen. Vor seiner Wahl war er Stadtbürgermeister von Cochem. Wolfgang Lambertz gehört für die CDU dem Cochem-Zeller Kreistag an.

Wahlvorschläge können bis 11. August eingereicht werden

Nach der Bestätigung der Kommunalaufsicht für die vorgeschlagenen Wahltermine am 28. September sowie für eine mögliche Stichwahl am 19. Oktober hat der Verbandsgemeinderat nun auch die Stellenausschreibung für die Bürgermeisterwahl beschlossen. Bis zum 11. August können nun Wahlvorschläge bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingereicht werden.

Cochem ist die größte Verbandsgemeinde im Kreis Cochem-Zell. Neben der Kreisstadt gehören ihr 22 weitere Gemeinden an, davon 16 an der Mosel, vier in der Eifel und zwei im Hunsrück. Die Verbandsgemeinde ist geprägt vom Tourismus, sie gehört zu den stärksten Destinationen in Rheinland-Pfalz. Daneben spielt aber auch der Weinbau und die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. In der Verbandsgemeinde Cochem leben fast 20.000 Menschen.