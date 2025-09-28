80 Prozent stimmten für ihn Wolfgang Lambertz bleibt Bürgermeister der VG Cochem 28.09.2025, 20:55 Uhr

i Wolfgang Lambertz (Viertervon rechts) wurde als Bürgermeister der VG Cochem wiedergewählt. Ulrike Platten-Wirtz

Bei der Wahl des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Cochem wurde Wolfgang Lambertz im Amt bestätigt. So verlief der Wahltag.

Mit 81,5 Prozent der Stimmen wurde Wolfgang Lambertz in seinem Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem bestätigt. Im kommenden Jahr wird er also in seine zweite Amtszeit starten. Überraschend war der Ausgang der Wahlen nicht. Denn der 59-jährige Amtsinhaber, der bereits seit 2018 die Geschicke der 22 Ortsgemeinden sowie der Stadt Cochem leitet, ist als einziger Kandidat angetreten.







