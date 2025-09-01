Ein Wohnungsbrand in Senheim hat am frühen Montagmorgen die Feuerwehren Senheim und Mesenich auf den Plan gerufen. Der Notruf ging gegen sieben Uhr in der Früh bei der Leitstelle ein. Der Brand konnte von den Einsatzkräften vor Ort schnell unter Kontrolle gebracht werden. Laut Angabe der Polizeiinspektion Cochem wurden dabei keine Personen verletzt. Der Gebäudeteil, in dem der Brand ausgebrochen war, war wegen Sanierungsarbeiten zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, unbewohnt. Die im angrenzenden Trakt lebenden Menschen konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Vorsorglich war aber auch ein Rettungswagen vor Ort. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um die Unterkunft von Servicekräften eines ortsansässigen Gastronomen. Die Ursache des Brands ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.