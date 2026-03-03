Tourismus in der Vulkaneifel
Wohnmobilstellplatz Wittlich: So geht es weiter
Eine tolle Lage in der Natur, Ruhe und eine schöne Aussicht: Das hat der Wohnmobilstellplatz in Wittlich aktuell zu bieten. (Arc
Nils Straßel

Betreiber Jonas Butzen gibt den aktuellen Stand zum Umbau des Wohnmobilstellplatzes in Wittlich bekannt. Und nennt einen möglichen Termin für die Eröffnung.

Wittlich/Daun. Die Stadt Wittlich hat sich auf den Weg gemacht, mehr Urlauber anzulocken und Tourismusstadt zu werden. Ein großer Schritt in diese Richtung sollte mit dem Neubau eines City-Hotels auf dem Kurfürstenplatz erreicht werden.Doch diese Pläne sind leider gescheitert, wobei die Stadtverwaltung aktuell auf der Suche nach einem neuen Investor ist.

