Betreiber Jonas Butzen gibt den aktuellen Stand zum Umbau des Wohnmobilstellplatzes in Wittlich bekannt. Und nennt einen möglichen Termin für die Eröffnung.
Wittlich/Daun. Die Stadt Wittlich hat sich auf den Weg gemacht, mehr Urlauber anzulocken und Tourismusstadt zu werden. Ein großer Schritt in diese Richtung sollte mit dem Neubau eines City-Hotels auf dem Kurfürstenplatz erreicht werden.Doch diese Pläne sind leider gescheitert, wobei die Stadtverwaltung aktuell auf der Suche nach einem neuen Investor ist.