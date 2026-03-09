Besondere Wohnformen Wohnen und Arbeiten im „Gaulshaus“ in Bullay Ulrike Platten-Wirtz 09.03.2026, 14:00 Uhr

i Christine Hartge-Ohlmann sitzt an ihrem Lieblingsplatz im Wintergarten. Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Christine Hartge-Ohlmann hat ein Gebäudeensemble in Bullay saniert.

Strahlendes Sonnenlicht fällt durch die großen Fenster in den Wintergarten, in dem Christine Hartge-Ohlmann an einem Tisch sitzt und einen Kaffee trinkt. Der Wintergarten ist einer der Lieblingsplätze in ihrem Haus. Von hier aus hat man einen herrlichen Ausblick in den Garten sowie auf das weitläufige Anwesen, das aus drei Häusern und einem Weinkeller besteht.







