Wenn schon vor der offiziellen Eröffnung kein Sitzplatz mehr zu bekommen ist, Weingott Bacchus aus der Sänfte grüßt und es für die Weinkönigin und ihre Prinzessin auch noch einen Fackelzug gibt – dann, ja dann ist Weinfest in Ernst.

Neben den hervorragenden Weinen und einem sehens- und hörenswerten Unterhaltungsprogramm waren es vor allem die durchweg begeisterten Besucher, die von Beginn an das traditionelle "Ernscher" Weinfest zu einem Weinfestival adelten. Sie drängten sich auch heuer schon vor dem offiziellen Startschuss gleich scharenweise entlang der Weinstände, die sich auf dem grünen Festgelände entlang des Moselufers einmal mehr an bewährter Örtlichkeit positioniert hatten. So war schon am Freitagabend kaum noch ein Durchkommen, als die amtierenden Weinmajestäten mit Königin Johanna und Prinzessin Sabrina per musikalischem Fackelumzug zur Festivalbühne begleitet wurden.

i Der irdische Vertreter des römischen Weingottes, Bacchus Linus, eröffnete zusammen mit Weinkönigin Johanna und ihrer Prinzessin Sabrina das beliebte Ernster Weinfestival. Thomas Esser

Gleiches galt am Eröffnungsabend für den irdischen Vertreter des römischen Weingottes, Bacchus Linus. Begleitet vom anhaltenden Applaus der vielen Hundert Weinfreunde wurde ihm die Ehre zuteil, mit einer Acht-Mann-Sänfte anzureisen. Getragen von seinen ebenfalls trinkfreudigen Bacchanten, thronte er dort oben auf einem schmucken olympischen Sessel, von dem aus er den Freunden des Ernscher Weines mit einem riesigen Pokal gut gelaunt zuprostete. Ihm war es in der Folge dann auch zusammen mit den Weinregentinnen vorbehalten, die überregional beliebte Festveranstaltung zu eröffnen.

i Weinfreunde aus nah und fern, wie hier eine illustre Damengruppe vom Rhein, gaben sich auf dem Ernster Weinfestival ein fröhliches Stelldichein. Thomas Esser

Hatte zuvor die Formation Glad Valley das Publikum schon auf einen tollen Abend musikalisch eingestimmt, so waren es nach der offiziellen Begrüßung die versierten Bühnenakteure von Hotspot, die unter dem Motto „Riesling trifft Rock“ das Festgelände in ein weinfröhliches Tollhaus verwandelten. In diesem waren begehrte Sitzplätze schon dann nicht mehr zu bekommen, als sich die ersten Weinflaschen mit dem markanten Ploppen von ihren Korken verabschiedeten. Doch das schien für die gemütlich feiernden Gäste kein Problem zu sein. Entweder genoss man seinen bevorzugten Wein an einem der aufgestellten Weinfässer im Stehen oder suchte sich als alternative Sitzgelegenheit einen Strohballen aus.