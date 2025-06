Bekannte Songs neu und individuell zu interpretieren, ist längst zum Markenzeichen von Boris Damke geworden. Der Hobbymusiker aus Ediger-Eller tritt am Samstag, 28. Juni, 18 Uhr, im Innenhof der HB-Essigkultur in der Uckerstraße 10 in Eller auf.

In der Pressemitteilung des Veranstalters heißt es: Der Musiker hat sich zur Aufgabe gemacht, Songschätze dem Morast der Vergessenheit zu entreißen und sie in sein Repertoire zu integrieren.

So rückt er den Songs aus Indie, Folk, Americana, eigener Feder und den Untiefen der 80er-Jahre mit Akustikgitarre, Harp und Gesang zu Leibe. Besonders bekömmlich ist diese Mischung in einer lauen Sommernacht, bei einem Glas kühlen Wein.

Einlass zum Konzert ist bereits um 17.30 Uhr. Im Eintrittspreis sind ein Begrüßungsgetränk und ein Snack in der Pause enthalten. Der ortsansässige Jungwinzer Matthias Probst bietet zudem Erzeugnisse aus seinem Keller an. Reservierungen und Tickets gibt es für 20 Euro unter: hb.essigkultur@gmail.com oder Telefon 0151/62438123.